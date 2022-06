Polizei sucht Zeugen von möglichem Sexualverbrechen in Pforzheim

Eine 24-jährige Frau ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mutmaßlich Opfer eines versuchten Sexualdelikts in Pforzheim geworden.





Nach bisherigem Stand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim soll eine 24-jährige Frau aus Pforzheim nach Verlassen eines Lokals am Bahnhofplatz auf einen bislang unbekannten Mann getroffen und mit diesem offenbar in ein Fahrzeug gestiegen sein. Das vermeldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Im Bereich der Pforzheimer Südstadt sei die 24-Jährige mit dem Unbekannten ausgestiegen, woraufhin dieser unsittliche Handlungen ausgeführt haben soll. Bei einem Gerangel zwischen beiden Personen flüchtete der Unbekannte schließlich, so die Polizei.

Der Man soll etwa 1,75 Meter groß und 27 bis 35 Jahre alt sein. Er soll südländisch aussehen sowie dunkle Haare und eventuell einen Bart haben. Außerdem soll er dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Autofahrer, welcher beide Personen am Montag gegen 2 Uhr vom Bahnhofplatz in den Bereich Südstadt gefahren hat, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.