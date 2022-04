Pralles Programm: In Pforzheim feiern Veranstaltungen ein Comeback

Museumsnacht, Pforzemer Mess und Bierbörse: Endlich können die Pforzheimer wieder etwas in Gesellschaft erleben. Die BNN hat eine Übersicht der Events, die bereits fest geplant sind.

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche hat in den vergangenen zwei Jahren massiv unter der Pandemie gelitten. So konnten Großveranstaltungen wie Konzerte und Stadtfeste lange Zeit nicht stattfinden – und wenn, dann nicht in gewohnter Weise.

Doch das ist jetzt vorbei. Mit den steigenden Temperaturen sind in Pforzheim über das ganze Jahr hinweg viele Events geplant. Eine Übersicht zu den beliebtesten Pforzheimer Veranstaltungen, die ihr Comeback feiern, hat die BNN-Redaktion zusammen gestellt.

Pforzheimer Wirtschaftswunder (24. April 2022)

Noch im April steht das erste Event für Nostalgie- und Shoppingfans an. Am Sonntag, 24. April, steigt die 18. Auflage des Pforzheimer Wirtschaftswunders.

Die Besucher erwartet ein verkaufsoffener Sonntag mit Oldtimertreffen und ein Rahmenprogramm mit Musik und Mitmach-Aktionen – im Stil der 50er und 60er Jahre. Der Einzelhandel in der City lädt von 13 bis 18 Uhr zum Flanieren ein.

Die Stadt habe sich viele Neuerungen einfallen lassen, sagt Oliver Reitz, Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP). Statt wie bisher immer im Oktober, findet es jetzt im Frühjahr statt. Damit fällt das Wirtschaftswunder mit dem Saisonauftakt der Oldtimertreffen im Südwesten zusammen, erklärt der Direktor.

Pforzheimer Museumsnacht und Internationaler Museumstag (14. & 15. Mai 2022)

Museums-Doppelpack in Pforzheim: Bei der Museumsnacht am 14. Mai von 17 bis 23 Uhr und beim Internationalen Museumstag am 15. Mai erwarten die Besucher verschiedene Ausstellungen, Musik, Workshops, Ateliers und besondere Führungen.

Die Verantwortlichen in den verschiedenen Pforzheimer Museen und Schaustätten haben ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Beteiligt sind unter anderem der Gasometer, das Café Roland sowie das Turmquartier der Sparkasse. Kulinarische Angebote runden das Kulturwochenende ab.

Bierbörse mit Vatertags-Special (26. - 29. Mai 2022)

Weiter geht es im Mai für Bierliebhaber: Vom 26. bis zum 29. Mai kehrt die Bierbörse auf den Pforzheimer Marktplatz zurück. Für die Besucher gibt es ein vielfältiges Angebot an Live-Musik und nationalen sowie internationalen Biersorten.

Rund 30 Bier- und Imbissgeschäfte mit mehr als 300 Bierspezialitäten aus aller Welt sowie verschiedenen kulinarischen Angeboten laden zum Probieren ein.

Der Auftakt am 26. Mai zum Vatertag beginnt mit einem kostenlosen Weißwurstfrühstück um 11 Uhr für die ersten 250 Besucher.

Pforzemer Mess (10. - 19. Juni 2022)

Der wohl beliebteste Jahrmarkt für Jung und Alt startet im Juni auf dem Messplatz wieder durch. Die Pforzemer Mess lädt vom 10. bis zum 19. Juni zum Spaß und Schlemmen ein.

Neben 110 Schausteller- und Krämermarktbetrieben gehören ein 80 Meter hoher Kettenflieger „Aeronaut“ sowie ein Überkopf-Karusell „No Limit“ zu den diesjährigen Highlights.

„Als Veranstalter ist man in freudiger Aufregung, dass man nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder seinen gewohnten Job ausüben darf“, sagt Marktmeister Marc Pfrommer und freut sich auf Besucher und Beschicker der Mess.

Unterholz-Festival (2. Juli 2022)

Das Unterholz-Festival am Hoheneckplatz in der Pforzheimer Huchenfelderstraße beginnt am 2. Juli bereits um 11 Uhr mit elektronischer Musik – mit dabei sind Künstler wie Township Rebellion und Kellerkind.

Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen. Laut Veranstalter sind außerdem Tickets, die 2020 sowie 2021 erworben wurden, für dieses Jahr gültig.

Coko ENZopenair (15. - 17. Juli 2022)

„Coko“ – das heißt: Raus aus dem Alltag und mitten rein ins Leben: Vom 15. bis zum 17. Juli findet das Pforzheimer Stadtfest „Coko ENZopenair 3.0“ statt.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm auf gleich drei Bühnen entlang der Enz: am Sedanplatz, Waisenhausplatz sowie im Enzauenpark. Mit dabei sind regionale und national bekannte Künstlern aus den Bereichen Musik, Kunst und Kultur – darunter Cassandra Steen und Milow. Laut Coko-Geschäftsführerin Isabel Württemberger beginnt der Vorverkauf Mitte April.

Lichterfest Pforzheim (22. Juli 2022)

Wenige Tage später geht es am 22. Juli weiter mit dem Pforzheimer Lichterfest im Enzauenpark. Die Besucher können sich mit Eintritt der Dämmerung auf eine Lichter-Show mit Effekt-Spektakel freuen.

Weitere Informationen zum genauen Inhalt des Events stehen noch aus: Laut WSP-Direktor Oliver Reitz befinde man sich aktuell noch in der Planung.

Oechsle-Fest (19. August - 4. September 2022)

Das Oechsle-Fest startet in diesem Jahr in seiner 35. Auflage wie gewohnt auf dem Pforzheimer Marktplatz durch. Rund 30 Weinlauben, eine Vielfalt an badischen und schwäbischen Spezialitäten sowie ein tägliches Live-Musikprogramm sorgen zwischen dem 19. August und 4. September für Sommerlaune in der Goldstadt.

Weitere Details folgen laut WSP-Direktor Reitz in nächster Zeit. Noch im April werde man mit den Partnern sowie den Wirten des Oechsle-Fests zusammenkommen, um weiterzuplanen, so Reitz.

Diese Übersicht der anstehenden Veranstaltungen bildet nur einen Bruchteil der geplanten Events in Pforzheim und der Region ab. Weitere Informationen sowie Events gibt es online.