Daudert-Prozess: Dritter Täter steht in Pforzheim vor Gericht

Der Überfall auf den Pforzheimer Gastronomen Frank Daudert geht am Freitag vor Gericht weiter. Der dritte Täter, ein 46-jähriger Pforzheimer, muss sich wegen schweren erpresserischen Menschenraubs verantworten.

Der nächtliche Überfall auf ihn lässt den bekannten Pforzheimer Gastronomen Frank Daudert auch nach mehr als drei Jahren nicht los.

Die drei Männer waren am 2. August 2019 um 4 Uhr morgens in sein Haus eingedrungen, haben ihn aus dem Schlaf gerissen, verprügelt und fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Seine Mutter und sein Sohn waren zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Haus.

Ich habe mich ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt. Ich denke immer wieder dran. Frank Daudert, Gastronom

„Ich habe mich ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt. Ich denke immer wieder dran“, sagte Daudert im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die drei Täter wurden geschnappt und zwei von ihnen wegen erpresserischen Menschenraubs, schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung im April 2020 von der Auswärtigen Großen Strafkammer des Landgerichts Karlsruhe in Pforzheim verurteilt.

Der Haupttäter, ein damals 41-Jähriger, erhielt eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren und sein Komplize, ein 39-Jähriger, sechs Jahre und acht Monate.

Die beiden vor drei Jahren verurteilten Täter hatten beim Prozess ihre Tat gestanden und gaben an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Der 41-Jährige war drogenabhängig und war der Überzeugung, der „erfolgreiche Gastronom“ habe sicher Geld im Haus.

Der 39-Jährige gab an, er habe eigentlich nicht mitmachen wollen. Da er aber seine Familie nicht mehr unterstützen konnte, habe er sich überreden lassen. Die Täter erbeuteten Geld und Gegenstände im Wert von rund 4.500 Euro.

Brutales Vorgehen und hohe kriminelle Energie

Der Vorsitzende Richter Peter Stier sah des Tatvorwurf des erpresserischen Menschenraubs als „schulbuchmäßig erfüllt“ an: Daudert wurde verletzt, gefesselt und geknebelt und sei den Tätern ausgeliefert gewesen, sagte Staatsanwalt Bernhard Ebinger während des Prozesses.

Er bescheinigte den beiden mehrfach vorbestraften Tätern ein äußerst brutales Vorgehen und eine extrem hohe kriminelle Energie, wobei der 39-Jährige Daudert laut dem Richter keine körperliche Gewalt angetan und beschwichtigend eingewirkt habe.

Pforzheimer Gastronom Frank Daudert hofft, mehr über die Hintergründe zu erfahren

Der dritte Täter war geflüchtet und wurde im Februar 2020 verhaftet. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der 46-jährige Pforzheimer steht am Freitag, 20. Januar, in Pforzheim vor Gericht. Er muss sich ebenfalls vor der Großen Strafkammer wegen schweren erpresserischen Menschenraubs verantworten. Bei der Verhandlung vor fast drei Jahren war er als Zeuge geladen worden, hatte sich aber nicht geäußert.

Es werde damit gerechnet, dass auch er am Freitag ein Geständnis ablegt, so Daudert. „Ich bin froh, dass die drei Täter gefasst wurden und will als Opfer mit dem Fall abschließen“, sagt der 59-Jährige. Er hofft außerdem, mehr über die Hintergründe des Überfalls zu erfahren. „Warum ich?“ und „Wie kam es zu der Tat?“ sind Fragen, die Daudert immer noch beschäftigen.

Drei Verhandlungstage sind angesetzt. Am Freitag werden Daudert und Polizeibeamte als Zeugen gehört. Außerdem soll ein Gutachter aussagen.