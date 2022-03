Versuchter Raub mit Todesfolge

Prozessbeginn: 66-Jähriger stirbt nach Überfall auf dem Heimweg in Pforzheim

Zwei Männer sollen einen 66-Jährigen im Pforzheimer Laubgäßchen überfallen und ihn so schwer verletzt haben, dass er an den Folgen starb. Ab Dienstag stehen die beiden Männer in Karlsruhe vor Gericht. Der Vorwurf: versuchter Raub mit Todesfolge und schwere Körperverletzung.