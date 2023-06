Radfahrer touchiert 11-jähriges Mädchen in Pforzheim und flüchtet

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in Pforzheim eine 11-Jährige mit seinem Fahrrad touchiert und seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 11-jähriges Mädchen in Pforzheim angefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann ohne anzuhalten unbeirrt weiter.

Das Mädchen war gemeinsam mit ihrer Mutter zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Überqueren der Straße an der Fußgängerampel am Waisenhausplatz in Richtung Lammstraße fuhr der Radfahrer zügig auf die Ampel zu und touchierte das Mädchen. Die 11-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer reagierte trotz Zurufens der Mutter und anderer Personen nicht und setzte seine Fahrt fort. Laut der Zeugenaussagen ist der Mann blond und trug ein rotes Shirt, eine kurze Hose sowie eine Fahrradbrille und einen Helm. Er war mit einem dunkelblauen Fahrrad unterwegs.