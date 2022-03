Randalierer in Pforzheim wehrt sich gegen Festnahme

Ein 42-Jähriger hat am Mittwochmorgen in der Pforzheimer Innenstadt randaliert und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, wählten Passanten gegen 9.25 Uhr den Notruf und berichteten von einem Randalierer am Leopoldplatz. Dieser schreie durch die Gegend, trete gegen Mülleimer und spucke in Richtung von Fußgängern.

Als die Beamten eintrafen, wurden auch sie zum Ziel der Spuckattacke. Außerdem beleidigte der 42-Jährige sie lautstark. Nach Angaben der Polizei nahm er anschließend eine Angriffshaltung ein, weshalb die Beamten ihn festhielten. Der Mann wehrte sich und schlug um sich, wobei er zwei Polizisten leicht verletzte.

Schließlich wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Die Polizei vermutet eine psychische Ausnahmesituation hinter seinem Verhalten und hat Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet.