Ist Stadtrat Reinhard Klein (Bürgerliste) ein Rassist? Letztendlich war es diese Frage, über die im Internationalen Beirat am Dienstagabend vehement gestritten wurde und die alle anderen Themen für diesen Tag in den Schatten stellte.

Nach fragwürdigem Brief an OB

Nach seinem offenen Brief an den Pforzheimer Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) stellte sich Reinhard Klein dem Internationalen Beirat. Die eigentlichen Themen gerieten in den Hintergrund einer Debatte um Rassismus.

„Wir sollten Rassismus auch benennen, wenn es passiert“, schimpfte etwa Christof Weisenbacher, Beiratsmitglied und Stadtrat (Wir in Pforzheim). Und holte gleich gegen Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) mit aus: „Ich hätte mir gewünscht, dass es dazu eine Reaktion aus dem Rathaus gibt.“

Das brachte dann entsprechend Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP) in die Bredouille, der sich an einem rhetorischen Spagat versuchte. „Wir werden das sehr genau betrachten, was aus gewissen Bereichen des politischen Raumes auf uns zukommt“, sagt er.