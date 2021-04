Nur Gewinner

„RegioWIN 2030“-Sieger aus Pforzheim, Freudenstadt und Mühlacker überzeugen mit rohstofforientierter Innovation

Der Nordschwarzwald überzeugt bei Geldgebern in Stuttgart und Brüssel. Für Forschungsvorhaben in Pforzheim, Mühlacker und Freudenstadt steht eine millionenschwere Förderung in Aussicht.