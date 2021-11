Vortrag im CongressCentrum Pforzheim

Bergsteiger Reinhold Messner spricht in Pforzheim über seine Karriere und den Tod des Bruders

Geschichten ranken sich um die Ereignisse aus dem Sommer 1970. Wie genau kam Günther Messner am Nanga Parbat zu Tode – und warum? Sein Bruder Reinhold Messner war damals dabei und berichtet in einem Vortrag in Pforzheim von seinen Erinnerungen an den Schicksalsberg im Himalaya.