60 Meter: eine Höhe, auf der man nur ungern einen Notfall hat. Doch das gibt es immer wieder, und so übte die Feuerwehr Pforzheim zusammen mit der Höhenrettung Enzkreis einen Notfall in luftiger Höhe.

Gerade erst feierten sie hier Richtfest mit viel Prominenz: Auf der Baustelle für Pforzheims neues Holzhochhaus „Carl“ geht es voran. Interessant ist der Bau aber nicht nur für Landespolitiker wie Minister Peter Hauk (CDU). Jetzt nahmen ihn Feuerwehr und Höhenretter ins Visier.

Am Samstag nutzten sie die Baustelle für ein Training. Rund drei Stunden waren die Retter beschäftigt. Das Szenario: Sie mussten einen verletzten Kranmonteur zu retten. Er war auf einem defekten Kran mit einem Reparaturauftrag und verletzte sich während seiner Arbeit am Bein oder Fuß, sodass er selbständig den Baukran nicht mehr verlassen konnte.

Die Kameraden der Feuerwehr Pforzheim waren die Ersten an der Einsatzstelle und übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Dazu mussten die Retter zuerst auf den Baukran hochsteigen, anschließend rund 15 Meter den Kranausleger entlanglaufen, um dann den Verletzten gegen einen Absturz zu sichern, ihn zu beruhigen und Erste Hilfe zu leisten.

Transport in Schleifkorbtrage

Die Einsatzkräfte der Höhenrettung Enzkreis, in dieser Übung waren es die Feuerwehrleute der Feuerwehr Keltern, kamen kurze Zeit später hinzu und begannen unverzüglich, die Rettung des verletzten Monteurs vorzubereiten. Dazu mussten die Höhenretter ebenfalls auf den Kran steigen.

Mit Hilfe von Seilen wurden anschließend die Rettungsrucksäcke mit Equipment hochgezogen, die Schleifkorbtrage zusammengebaut und ebenfalls mit Seilen nach oben gebracht. Anschließend brachten die Höhenretter die Schleifkorbtrage auf den Kranausleger, während zeitgleich Vorbereitungen zum Abtransport des Verletzten liefen.

Der verletzte Monteur konnte sich in die Schleifkorbtrage hochziehen, wurde gesichert und behutsam am Kranausleger zum Kranturm gebracht, wo dann anschließend, begleitet von einem Höhenretter, der Patient in der Schleifkorbtrage abgeseilt wurde.

Die kräftezehrende Übung verlief ohne Zwischenfälle. Die Person wurde problemlos nach unten abgeseilt, wo im echten Fall der Rettungsdienst die weitere Versorgung übernehme würde.

Drohnen überwachen die Übung

Zwei Drohnen der Feuerwehr überwachten die Übung. Aber auch einige Passanten blieben stehen und schauten dem außergewöhnlichen Einsatz zu. Wegen der großen Höhe bekamen die meisten Passanten und Verkehrsteilnehmer indes gar nicht mit, dass in einer luftigen Höhe von etwa 60 Metern die Höhenrettung hilft, die verletzte Person nach unten zu bringen.