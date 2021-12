Rettungswagenfahrerin fährt in Pforzheim gegen Baustellenschild

Die Fahrerin eines Rettungswagens ist am Dienstagmittag gegen Baustellenschilder in Pforzheim gefahren, als sie auswich, um den Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu verhindern. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag das Reißverschlussverfahren in einer Baustelle in Pforzheim missachtet, woraufhin die Fahrerin eines Rettungsfahrzeuges ausweichen musste und gegen die Baustellenbeschilderung fuhr.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Führerin des Rettungsfahrzeuges am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Büchenbronner Straße in Richtung Büchenbronn. An der dortigen Baustelle endete der rechte Fahrstreifen und die Fahrerin versuchte, sich im Reißverschlussverfahren auf die linke Spur einzuordnen. Ein bislang unbekannter Autofahrer ignorierte offenbar das Reißverschlussverfahren und fuhr vorbei.

Fahrerin wollte Zusammenstoß verhindern

Die Fahrerin des Rettungswagen wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Dabei streifte sie eine Baustellenbeschilderung. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Fahrer des schwarzen Autos setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrspolizei ist auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen zum unbekannten Auto und dessen Fahrer.

Polizei sucht Zeugen Telefon: (0 72 31) 1 86 31 11