Das Hochhaus Carl am Arlinger hat den nächsten Meilenstein erreicht. Minister Peter Hauk würdigte es als Leuchtturmprojekt, das Vorbild in einer anstehenden Transformation weg vom Beton- hin zum Holzbau ist

Das Holzhochhaus Carl am Arlinger, es ist auch für das Land Baden-Württemberg ein „Leuchtturmprojekt“. Deshalb war es für Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) auch gar keine Frage, dass er am Freitagmittag persönlich zum Richtfest kam. „Carl steht dafür, dass wir uns im Bausektor auf eine Transformation werden einstellen müssen“, sagte er in seiner Rede.

Während Beton der Baustoff des 20. Jahrhunderts gewesen sei, prognostizierte er nun „ein Jahrhundert des Holzes“. Das sei auch deshalb wichtig, weil in Deutschland momentan 55 Prozent aller Abfälle aus der Bauwirtschaft kommen. Sie müssten in der Regel irgendwo deponiert werden, weil sie nicht recycelt werden können.

„Wir müssen diese Transformation jetzt angehen“, forderte der Minister deshalb, zumal die Holzbauweise noch einen anderen entscheidenden Vorteil habe: gegenüber der herkömmlichen Bauweise mit Beton bestehe nämlich ein hohes CO 2 -Einsparungspotenzial, betonte Hauk. Gerade mit Blick auf die globale Lage ist das ein entscheidendes Argument für den Holzbau. Die Weltbevölkerung, so Hauk, werde nämlich weiterwachsen, von jetzt acht auf bis zu elf Milliarden Menschen in den nächsten 15 Jahren. „Die wollen alle besser wohnen als derzeit.“

Das lasse sich heute schon besonders in China oder Indien beobachten. Hier wie in vielen anderen Schwellenländern herrsche ein „unwahrscheinlicher Bauboom“, gab der Minister zu bedenken, „und deshalb glaube ich, ist es notwendig, dass gerade wir hoch entwickelten Ländern, die wir die Architekten und entsprechenden Technologien zur Verfügung haben, ein Stück Vorreiter sind und auch zeigen können, wie es geht“.

Mit dem Hochhaus Carl entsteht dringend benötigter Wohnraum in Pforzheim

Doch auch aus anderer Sicht bietet das Hochhaus Carl einen Mehrwert in Sachen Nachhaltigkeit. „Mit 73 Wohnungen, einer Kita für bis zu 100 Kinder und der Bäckerei mit Café entstehen vor allem dringend benötigter Wohnraum, ebenso dringend benötigte Kinderbetreuungsplätze, Nahversorgung, Wohn- und Aufenthaltsqualität“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Arlinger Baugenossenschaft, Carsten von Zepelin.

Mit Blick auf die von Minister Hauk erwähnten, nicht unendlich zur Verfügung stehenden Flächen, sei ein solches Hochhaus „sicherlich eine der Antworten, die wir mit Blick auf die Wohnraumbedarfe, mit Blick auf den schonenden Umgang mit Flächen und mit Blick auf die Nachverdichtung und die Innenentwicklung in den Städten werden geben müssen“, so von Zeppelin. Dafür habe die Baugenossenschaft Arlinger mehr als 40 Millionen Euro in die Hand genommen, was „durchaus ein Kraftakt“ gewesen sei.

Einer, der das Hochhaus von seinem Büro aus hat in die Höhe wachsen sehen, ist Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Auch er sprach beim Richtfest von einem außergewöhnlichen Projekt, bei dem nun ein weiterer Meilenstein erreicht worden sei. „Es ist ein Aushängeschild für das Thema modernes, nachhaltiges Bauen“, so Boch; „ein meines Erachtens nach aufsehenerregendes Projekt mit großer Strahlkraft weit über die Stadt hinaus, das hoffentlich viele weitere ähnliche Bauten nach sich zieht“.