Riesenzuspruch von Familien beim 28. Kindertag im Enzauenpark

Es ist Kindertag in Pforzheim und die Menschen nehmen das vielfältige Programm dankend an – natürlich vor allem die Kids. Am Nachmittag strömten die Menschen in den Enzauenpark. Die meisten der Angebote waren umsonst und draußen. Zusammen mit einem dem Bühnenprogramm mit Tanz und Musik war es das Erfolgsrezept für den 28. Kindertag am Sonntag.

Tausende Menschen verbrachten den Nachmittag beim Kindertag. An den Hüpfburgen bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Rund dreißig Vereine und Organisationen waren mit vielfältigen Kinderspiel-Angeboten dabei. Das Wetter war ideal – nur zum Auftakt regnete es kurz, gegen halb sechs zog ein Gewitter über das fröhliche Geschehen.

Das Bühnenprogramm wurde in erster Linie von Vereinen bestritten. „Toll, was die Vereine auf die Beine stellen“, freut sich Bianca Alvino. Allein die Tanzgruppe La Boom vom Turnverein Ispringen war mit hundert Kindern dabei. In Gruppen zu je fünfzehn Kindern tanzten sie auf der Bühne.

Das Ganze war aber auch ein Kraftakt für die ehrenamtlichen Betreuer, wie Organisatorin Alvino betont, auch für die Singschule, die mit 80 Kindern aus verschiedenen evangelischen Kindergärten dabei war.

Veranstalter der großen Party ist Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Der Pforzheimer Kurier unterstützte mit einer Medienpartnerschaft. Alvino organisierte den Kindertag im Enzauenpark in diesem Jahr bereits zum 13. Mal. „Sie macht ganze Familien glücklich“, sagt Annette De Gaetano (WSP) über ihre Kollegin.

Gesundheitliche Aufklärung auch für Pforzheimer Kinder

Zum ersten Mal auf der Bühne mit dabei waren die Cheerleader der TuS Ellmendingen. Zu den Stammangeboten auf der Wiese gehört der Bereich der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie hatte ein dreigeteiltes Angebot der Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ mitgebracht: Informationen für Eltern, moderierte Aktionen und das Erlebnisland.

Da gab es einen Vertrauens-Parcours, durch den sich das Kind mit verbundenen Augen von einer Vertrauensperson führen lassen konnte. „Ein positives Selbstbild und Selbstvertrauen sind Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben. Aus starken Kindern werden selbstbewusste Jugendliche, die leichter Nein zu Alkohol, Nikotin und anderem sagen können“, erklärt Javad Alizad, Teamleiter bei der Bundeszentrale.

Kinderturnstiftung wirbt für Bewegung immer und überall

Bewegung geht immer und überall. Dafür wirbt die Kinderturnstiftung. Auf dem Vicenzaplatz lud sie zur rollenden Kinderturn-Welt ein, wo an fünf Erlebnisstationen lockten. Die jeweiligen Akteure standen für eine ganz bestimmte Aktivität. Da waren Emily, das Eichhörnchen, Biene Bea, Maus Milo, Frosch Frieda sowie Maulwurf Matti und Spinne Samira. Es wurde gehüpft, gekrochen, geklettert und gerannt.

Einer der Höhepunkte des Bühnenprogramms war die Kinderlieder-Band Flohzirkus Orquestra. „Hier haben wir das Publikum, das wir nicht in die Kulturhäuser kriegen“, freut sich Jochen Gröner vom Flohzirkus Orquestra nach seinem Auftritt. Mit seinen Bandkollegen Anja Kutzki und Klaus Grosse war er zum ersten Mal beim Kindertag im Enzauenpark. Die Überraschung war groß über die Zahl der Besucher und die Größe des Areals: „Die Kinder waren mutig, clever, haben alle Register gezogen“ und auch die Organisation hinter der Bühne bekam viel Lob von Gröner.

Ein schöner Ort zum Eintauchen in Spiele-Welten

Zwischen Gasometer und Eislaufhalle war der Kleinkind-Spielbereich aufgebaut. Es gab ein Tiny-House, ein mit Alltagsgegenständen ausgestattetes Häuschen, in dem mit Sand gespielt werden darf. Zahlreiche niedrige Holzkästen von „Ein schöner Ort“ luden zum Eintauchen in verschiedene Spiele-Welten ein: Mit Tieren auf einem Bauernhof spielen oder lieber eine Puppenstube neu einrichten? Möglich war beides.

In der sozialen Gärtnerei von Q-Prints zeigte Geschäftsführerin Katharina Meyer Zimmer, in denen Zierpflanzen, Tomaten und anderes Gemüse wachsen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem sorgt für Frischluft. Das Arbeiten mit den Pflanzen verschaffe sehr schnell ein Erfolgserlebnis, erklärte Meyer. Man kann jeden Tag sehen, wie die Pflanzen größer werden.

Momentan ist im Holzarbeitsraum ein Gast: Eine junge Meisenmutter hat sich in einem der Vogelhäuschen eingenistet. Das Piepsen des Nachwuchses ist deutlich zu hören.

Das Wasserwerk Friedrichsberg feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass öffnete es auch beim Kindertag seine Türen für Besichtigungen. Um 15 Uhr berichtete Susanne Verweyen-Mappus von den Stadtwerken Pforzheim, dass schon mehr Menschen durch das Wasserwerk geführt wurden, als eigentlich geplant war. Das Interesse ließ einfach nicht nach.