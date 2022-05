Rohrbrüche in Pforzheim sind repariert: Was war der Grund?

Die Wasserversorgung ist wieder hergestellt. Nach den Rohrbrüchen am Wochenende konnten die Stadtwerke die Schäden reparieren. Ursache könnten Tiefbauarbeiten in der Nähe sein.

Gleich mehrere Rohrbrüche beschäftigten die Stadtwerke Pforzheim (SWP) am Wochenende. Am Montagvormittag um 11.30 vermeldete das Versorgungsunternehmen schließlich, dass die Wasserversorgung in der Güterstraße und dem Spechtweg wieder hergestellt und die Schäden repariert werden konnten.

Zunächst ist es am Samstagnachmittag in einer Kanalbaustelle in der Güterstraße zu einem Rohrbruch gekommen. Die Stadtwerke mussten daraufhin das Wasser für rund 100 bis 150 Anwohner abstellen. Dennoch sei der Schaden zügig behoben worden. Gegen 18.05 Uhr wurde die Wasserversorgung wieder aufgenommen. `

Am späten Samstagabend ist es dann aber zu einem erneuten Wasserrohrbruch in der Baustelle gekommen. Hier gestaltete sich die Reparatur schwieriger: „Unsere Mitarbeiter konnten nicht zu der Schadstelle vordringen, weil sie durch schweres Gerät blockiert war“, sagt Tobias Kloster, Pressesprecher der SWP. Die Baustelle wird nicht von den SWP betreut, deshalb habe sich der Kontakt mit der ausführenden Firma am Wochenende schwierig gestaltete.

Rohrbrüche könnten mit Tiefbauarbeiten in Pforzheim zusammenhängen

Am Sonntagmorgen wurde zudem ein weiterer Rohrbruch im Spechtweg im Stadtteil Mäuerach festgestellt. Hier waren rund 20 Haushalte betroffen, auch hier musste die Wasserversorgung zeitweise unterbrochen werden. Bis zum Sonntagabend war dieser Schaden ebenfalls behoben, berichtet Kloster.

Die Reparatur des zweiten Rohrbruchs in der Güterstraße dauerte indes länger: Hier dauerte es bis Montag gegen 11.30 Uhr, bis die Leitung wieder voll einsatzfähig war.

„Die Suche nach der Ursache dauert noch an“, sagte SWP-Sprecher Tobias Kloster auf Nachfrage unserer Redaktion. Es wird aber vermutet, dass die Schäden in der Güterstraße Tiefbauarbeiten dort zusammenhängen könnten