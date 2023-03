Seniorinnen üben in Pforzheim den richtigen Umgang mit dem Rollator

Wie steige ich am besten mit einem Rollator in einen Bus ein und wie wieder aus? Und wie umfahre ich ein Hindernis? Das lernten Senioren beim Rollator-Training bei der Thomaskirche in Pforzheim.

Mit dem Rollator in den Bus einsteigen: „Das ist nicht so einfach“, weiß Herta Nauck aus eigener Erfahrung. Seit dem vergangenen Sommer hat sie einen Rollator und sich seither lange nicht getraut, mit dem Bus zu fahren. Am Mittwoch überwand sie sich.

Sie fuhr zum ersten Mal mit ihrem Rollator Bus. Denn sie hatte ein Ziel. Sie wollte zum Rollator-Training bei der Thomaskirche, das von der Diakonie und der Kreisverkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat und dem Sanitätshaus Stähle angeboten wurde.

Zeitgleich mit Nauck kam am frühen Vormittag Sieglinde Niklas an. Sie wurde von einer Freundin begleitet. Auch wenn sie das Glück hat, dass eine Freundin sie im Bus begleitete, weil sie sich alleine noch nicht sicher genug fühlt, habe sie trotzdem ein dreiviertel Jahr gebraucht, bis sie sich traute, das erste Mal mit Rollator in den Bus zu steigen, erzählte Niklas im Gespräch mit dieser Redaktion. Auch sie hatte anfangs Angst, mit dem Rollator Bus zu fahren.

Besseres Fahrgefühl mit neu eingestellter Rollator-Bremse

Nauck nutzte derweil die Gelegenheit, um ihre Rollator-Bremse und die Griffhöhe vom Sanitätshaus Heintz neu einstellen zu lassen. Und plötzlich hatte sie ein viel besseres Fahrgefühl.

Die Griffhöhe ihres Rollators war zu hoch eingestellt. „Ich werde halt immer kleiner“, sagte sie schmunzelnd. Ingeborg Pohl hat schon seit 16 Jahren einen Rollator. Sie möchte sich nun einen neuen anschaffen und probierte beim Rollatortraining verschiedene neuere Modelle vom Sanitätshaus aus – einer davon sagte ihr auf Anhieb zu.

Die Initiative für das Rollator-Training ging von Birgit Grammel aus; die Geschäftsführerin der Diakoniestation nahm Kontakt zur Kreisverkehrswacht auf.

Zwei-, dreimal im Jahr, je nach Bedarf, bietet die Kreisverkehrswacht an verschiedenen Orten ein Rollator-Training an, berichtete Klaus Berchtold, stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. Dafür wird vor Ort ein Übungsparcours aufgebaut und Südwestbus stellt einen Bus zur Verfügung.

Aussteigen immer rückwärts. Klaus Berchtold, stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht

Auch dieses Mal war der erfahrene Hans-Dieter Kämmerer als Fahrer dabei. Mit dem Bus vor Ort konnte das Ein- und Aussteigen in geschützter Umgebung geübt werden. Mit Rollator wird bei der mittleren Tür eingestiegen. „Aussteigen immer rückwärts“, empfiehlt Berchtold, wohl wissend, dass die Meinungen da auseinandergehen.

Im Alltag fürchten die Seniorinnen häufig kritische Blicke von anderen Passagieren, denen das Ein- und Aussteigen mit Rollator nicht schnell genug zu gehen scheint. Das setzt die Rollatoren-Fahrerinnen unter Stress und Stress führt dann zu erhöhter Unsicherheit.

Berchtold erklärte, dass das Ziel des Trainings sei, dass die Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, „im Seniorenheim nicht nur von ihrem Zimmer in den Speiseraum gehen, sondern mobil im öffentlichen Verkehr teilnehmen, Bus und Bahn nutzen und sicherer im Umgang mit dem Rollator werden“.

Im Anschluss an das Rollator-Training wartete auf die Besucherinnen und Besucher in der Thomaskirche ein leckeres Kuchenbüfett mit Kaffee und der Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.