2.000 Euro Sachschaden

Rollerfahrer in Pforzheim verletzt sich nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 59 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Mittwochnachmittag in Pforzheim schwer verletzt, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der 43 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte in die Christophallee abbiegen.