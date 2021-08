Rollstuhlfahrer verstirbt zwei Wochen nach Unfall in Pforzheim-Dillweißenstein

Der bei einem Verkehrsunfall am 31. Juli schwerverletzte 78-jährige Rollstuhlfahrer ist am Freitag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Dies teilt die Polizei mit.

Der Rollstuhlfahrer war auf der stark abfallenden Straße gegen den Randstein geprallt und gestürzt.

Die Polizei bittet Zeugen weiterhin, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 31 11 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.