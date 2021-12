Zeugen gesucht

Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Pforzheim

Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden am Donnerstag im Zeitraum zwischen 2.30 bis 6.20 Uhr mindestens zehn Pkw am Fuhrpark einer Firma in der Adolf-Richter-Straße in Pforzheim.