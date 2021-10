Angeklagte schweigen

Attacke mit Baseballschläger: Vier Männer nach wilder Schlägerei in Pforzheim vor Gericht

Sie stehen im Verdacht, in den Jahre 2017 und 2018 in brutale Schlägereien verwickelt gewesen zu sein. Erst jetzt wird vor Gericht verhandelt. Am ersten Prozesstag bleibt vieles nebulös.