Hoher dreistelliger Betrag

Schockanruf: Falsche Polizeibeamte machen in Pforzheim-Eutingen Beute

Falsche Polizeibeamte haben in Pforzheim-Eutingen ihr Opfer um Bargeld im hohen dreistelligen Bereich gebracht. In einem Telefongespräch versetzte der Anrufer das Opfer in Angst.