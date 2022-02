In diesem Jahr werden die Werke von mehr als 300 Schülerinnen und Schülern im Stadtlabor gezeigt. Ausgewählte Tafeln sind zudem in der Innenstadt zu sehen.

Es ist aus Sicht von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) ein gutes Zeichen, dass es inzwischen viele Schulen sind, die sich an der Aktion beteiligen. Eine lebendige Erinnerungskultur, ergänzt Kulturamtsleiterin Angelika Drescher im Rahmen eines virtuellen Pressegesprächs am Dienstag, sei der Stadt in diesem Sinne besonders wichtig.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, verschiedene Formate zu entwickeln, um den 23. Februar irgendwo lebendig zu machen, damit sich auch junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen, was bestimmt nicht ganz einfach ist“, betont Drescher. In diesem Sinne habe sich auch der Arbeitskreis 23. Februar beraten, welch neue Formate man entwickeln könne. Unter der Regie der Beauftragten für kulturelle Bildung, Susanne Reinmüller, sei dann die Idee entstanden, „die Bildtafeln, die es bisher gab, zu überarbeiten“.

Schwarz-Weiß-Aufnahmen des zerstörten Pforzheims als Grundlage

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der zerstörten Stadt hätten dabei die Grundlage für das neue Konzept gebildet. „Wir wollten kreativ, aber auch mit viel Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte, neue Tafeln kreieren“, erklärt Drescher.

Das sei schon in den vergangenen Jahren „ganz toll gelungen“ und auch jetzt habe man bereits „sehr viele positive Rückmeldungen“ auf die aktuellen Bildtafeln bekommen. „Die Resonanz ist sehr gut“, versichert Drescher, die deshalb vor allem den beteiligten Schülern und Lehrkräften ein Kompliment machen wolle. Ohne sie, so Drescher, wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. „Sie nehmen es mit in den Unterricht rein und nur so kann es auch funktionieren, denn nur so haben wir die lebendige Erinnerungskultur, die wir uns alle wünschen.“

Eigentlich hätte man die Werke gerne auch persönlich im Stadtlabor gezeigt, bedauert Susanne Reinmüller. Dort sind derzeit alle Arbeiten der 319 Schüler zu sehen, die mitgemacht haben. Letztlich sei aber entscheidend, wie man Jugendliche für die Gedenkkultur sensibilisieren kann, so wie es hier gelungen ist.

Die zentrale Frage dabei ist aus ihrer Sicht: „Was müssen wir tun, damit sie mit persönlichem Interesse dabei sind?“ Im Falle der Bildtafeln habe man Kunst und Recherche miteinander verbinden können. „Die Gestaltung der Bildtafeln beginnt mit der Beschäftigung mit der Kriegsgeschichte und speziell mit der des 23. Februar, ganz lokal hier in Pforzheim.“

Schüler studieren Material aus dem Stadtarchiv

Viele Schüler seien in dem Zusammenhang vor Ort gegangen und hätten umfangreiches Material studiert, das sie vom Stadtarchiv zur Verfügung gestellt bekamen, und dann als Grundlage für ihre kreativen Ideen genutzt. Andere wiederum hätten Zeitzeugen eingeladen, wie die Verbandsschule im Biet.

Das sei dann für die Schüler gleichfalls „super“ gewesen. Welche Formen des Gedenkens die Schüler letztlich für sich gewählt haben, das sei ihnen ohnehin selbst überlassen gewesen, erklärt Reinmüller: Collagen, Comic-Art, Typographie „und ganz viel Cross-Over“ waren am Ende dabei. In dem Kontext sind es vor allem auch die vielen positiven Rückmeldungen von den Jugendlichen gewesen, die ihr gezeigt haben, „dass diese Art der Beschäftigung mit der Geschichte für die Jugendlichen spannend ist“.

Auch Sarah Reine, Lehrerin an der Johanna-Wittum-Schule, ist dankbar, dass die Abschlussklasse an den Bildtafeln mitwirken durfte. „Das Interesse war direkt da“, schildert sie ihre Erfahrungen mit den Schülern, „und es war faszinierend, zu sehen, welch unterschiedliche Herangehensweisen es gab“.

Zugleich sei es mit diesem Projekt wunderbar gelungen, „dass man Vergangenheit und Gegenwart im Geschichtsunterricht verbinden konnte“, so Reine. Entsprechend positiv fällt auch ihre Bilanz aus: „Solche Projekte sind auf jeden Fall unterstützenswert.“