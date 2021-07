Der Pforzheimer Asylbewerber, der in der Unterkunft in der Adolf-Richter-Straße einen Mitbewohner mit einem Messer attackiert hat, muss in eine psychiatrische Einrichtung. Er habe die Tat zwar begangen, sei aber schuldunfähig, urteilte das Landgericht Karlsruhe.

Dass bei dem 33-Jährigen eine psychische Erkrankung vorliegt und er möglicherweise nicht schuldfähig ist, hatte sich schon am ersten Verhandlungstag am Dienstag angedeutet. Ein Gutachter attestierte dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie.

Zuvor hatte der 33-Jährige vor Gericht ausgesagt, er höre Stimmen, seit sich ein Freund während seiner Militärzeit das Leben genommen habe. Diese Stimmen hätten ihm auch eingeflüstert, den Mitbewohner in der Asylunterkunft zu töten und sich gegen dessen Attacken zu wehren. Seit Mitte Juni war der Angeklagte im psychiatrischen Zentrum in Wiesloch untergebracht.

Wie berichtet, hatte der 33-jährige Asylbewerber einen drei Jahre jüngeren Mitbewohner in der Unterkunft in der Adolf-Richter-Straße mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Allerdings unterscheiden sich die Aussagen der beiden Männer, wie es zu der Auseinandersetzung am 21. Februar 2021 gegen 16.45 Uhr kam. Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, er habe sich nur gewehrt. Der jüngere Mann sei mit einem Messer in sein Zimmer gekommen, habe ihn bedroht und beleidigt.