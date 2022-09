In der vergangenen Woche ist an der Waldschule Büchenbronn ein Schädlingsbefall durch Nagetiere festgestellt worden. „Untersuchungen haben ergeben, dass es sich nur um einen geringen Befall in einem Teilbereich des Gebäudes handelt. Bei den Nagetieren handelt es sich um Mäuse“, informierte die Stadtverwaltung nun in einer Mitteilung.

Entsprechende Maßnahmen seien umgehend eingeleitet worden. Neben der Schädlingsbekämpfung wird außerdem eine Desinfektion der betroffenen Bereiche durchgeführt. „Die Arbeiten werden zum Ende der Woche abgeschlossen, sodass alle Räume ab Montag, 12. September zur regulären Nutzung zur Verfügung stehen. Damit kann der Schulbetrieb zum Schuljahresbeginn 2022/23 sichergestellt werden und auch das Betreuungsangebot des Horts an der Waldschule planmäßig wieder in Betrieb gehen“, gibt die Stadt Entwarnung. Die für die letzte Ferienwoche eingerichtete Not-Ferienbetreuung des Horts werde bis dahin fortgeführt.