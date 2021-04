Ein Hotel in Huchenfeld hat oft volles Haus

Huchenfeld hat ein ganz besonderes Hotel und das ist in der Saison nahezu immer voll belegt. 32 Plätze sind vorhanden. Es handelt sich um das Schwalbenhotel auf dem Wertstoffhof.

Manfred Bauer vom Amt für Umweltschutz bei der Stadt sprach über das Hotel und den Erhalt der Arten im Ortschaftsrat in Huchenfeld. Es gab großes Interesse und vielleicht wird schon bald ein weiteres Schwalbenhotel im Stadtteil aufgebaut.

„Seit meiner Jugend beschäftige ich mich mit Vogelarten und Artenschutz“, erklärte der Umweltplaner Manfred Bauer in der Ortschaftsratsitzung in der Schulturnhalle. In der Gesellschaft sei der Artenschutz zwischenzeitlich weit nach vorne gerückt. Er wolle im Ortschaftsrat für den Artenschutz werben, so Bauer.

Schwalben sind aus dem Ortsbild verschwunden

Seit 1990 ging die Zahl der hiesigen Mehlschwalben um mehr als 50 Prozent zurück. Früher gehörten die Schwalben im ländlichen Bereich zum Ortsbild. Aber Veränderungen in der Landwirtschaft, Fassadensanierungen mit Dämmungen und die Zunahme des Verkehrs haben ihre Zahl stark reduziert.

Auf der Gemarkung Huchenfeld gibt es nach Schätzungen bis zu 50 verschiedenen Brutvögelarten. Gut die Hälfte steht zwischenzeitlich auf der „Roten Liste“. In Huchenfeld wurden schon bekannte Arten wie der Stieglitz, der Rotmilan, der Habicht und der Sperber gesichtet. Aber es gibt auch die Sumpfmeise, die Heckenbraunelle und den Grauschnäpper. Auch Fledermausarten sind in dem Stadtteil heimisch geworden. 13 verschiedene Arten sind in Pforzheim nachgewiesen. Doppelt so viele Arten gibt es in Deutschland. Die Zwerg- und Breitflügelfledermaus jagt gerne im Huchenfelder Gewann Obere Hardt. Streuobstgebiete, Waldränder und Gebäude werden gerne als Quartier genutzt.

Manfred Bauer sprach sich für den Erhalt der Biodiversität aus. „Manche Schwalbe hat einer Kuh schon zu einem angenehmen Leben durch das Jagen von Fliegen und Schnaken verholfen“, witzelte der Umweltplaner.

Die Geschichte des Schwalbenhotels in Huchenfeld beginnt 2009. Zwei Jahre später beschloss der Ortschaftsrat mehrheitlich den Standort Wertstoffhof. Durch eine Förderung des Landes entstanden der Stadt keinerlei Kosten. Am Anfang allerdings kam keine einzige Schwalbe zu Besuch. „Aber ab dem vierten Jahr kamen jedes Jahr mehr Schwalben“, so Bauer.

Storch erstaunt Umweltschützer

Ortsvorsteherin Sabine Wagner (parteilos) hatte schon einige Fragen für Manfred Bauer bereit. So wurde im Bereich Lohwiesenhof ein Storch gesichtet, was den Umweltschützer erstaunte. Aber einen Storchenhorst empfahl er nicht, weil es im Stadtteil keine freilebenden Storchenpaare gäbe.

Bienen- und Blumenwiesen würde er sehr gerne sehen. Weil Huchenfeld sich für ein Heim für einen Turmfalken interessiert, brachte Manfred Bauer gleich einen Turmfalkenkasten mit. „Am besten am oder im Kirchturm anbringen oder an einer Scheune“, empfahl der Fachmann. „Falken jagen gerne Mäuse. Aber der Falke sollte nicht zu nahe beim Schwalbenhotel sein, weil auch die Schwalben Opfer werden könnten.“

Im Ortschaftsrat gab es erste Vorschläge, wo eine Bienenwiese angelegt werden könnte und auch für ein zweites Schwalbenhotel bestand Interesse. Wegen der Kosten von 10.000 Euro würde sich Manfred Bauer um eine Förderung bemühen. „Huchenfeld könnte zum Hotspot der Biodiversität werden“, freute sich der Umweltplaner.