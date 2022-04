Sechs junge Männer greifen Jugendlichen in Pforzheim an

Sechs junge Männer haben am Mittwochabend in der Pforzheimer Innenstadt einen Jugendlichen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.30 Uhr zu Fuß am Schloßberg unterwegs.

Auf Höhe des Blumenhofes sprach ihn dann einer aus der Gruppe heraus an, worauf auch der Rest näher kam und den Jugendlichen einkreiste. Aus dem Nichts holte einer der Angreifer aus und verpasste ihm einen Schlag, bevor alle Männer begannen, auf den Jugendlichen einzutreten.

Diebstahl von Halskette misslingt

Dessen Sonnenbrille fiel in Folge des Angriffs herunter und wurde von einem der Angreifer gestohlen. Ein weiterer versuchte, dem Jugendlichen die Halskette zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Schließlich flüchteten die Täter den Schloßberg hoch in Richtung Östliche Bahnunterführung.

Der Jugendliche wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er beschreibt die sechs Täter als junge Männer zwischen 19 und 20 Jahren. Sie hätten überdies ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt, so die Polizei, und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Einer der Täter soll knapp 185 Zentimeter groß sein und einen langen, schwarzen Bart getragen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Nike-Jacke mit weißen Nike-Emblemen, einer Jeanshose und weißen Nike „Air Force“-Schuhen. Ein weiterer Täter habe eine rote Jogginghose, einen Joggingpullover mit rot-blauen Längsstreifen sowie schwarze Sneaker angehabt.

Polizei sucht Zeugen Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.