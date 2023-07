Ganz neu ist nicht alles für Paul Taube, als er am Montag sein neues Amt als Geschäftsführer des Kulturhauses Osterfeld antritt. Seit 2003 ist er dem soziokulturellen Zentrum bereits verbunden, hat als freiberuflicher Mitarbeiter hier gewirkt. Im Kupferdächle hat er zudem als Musikpädagoge gearbeitet und dort zwischenzeitlich auch die Leitung übernommen, ist in Pforzheim seither eng vernetzt. Trotzdem kommt er mit dem Blick von außen an seine neue Wirkungsstätte, nachdem er zuletzt an der Kulturhalle in Remchingen viel bewirkt und eine abwechslungsreiche Mischung aus großen Namen und lokalen Künstlern geschafft hat.

Ähnliches schwebt ihm auch in seiner neuen Position im Kulturhaus Osterfeld vor, wenngleich es noch zu früh sei, sich über seine konkreten Vorstellungen zu äußern, sagt er an seinem ersten Arbeitstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Er komme mit einer ganz neuen Perspektive hierher, nachdem der Abschied aus Remchingen doch „sehr emotional und wertschätzend“ gewesen ist. „Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe.“

Taube will alle Bereiche kennenlernen

In den nächsten Tagen und Wochen will er das Kulturhaus in all seinen Bereichen neu entdecken und kennenlernen. Bei der Übergabe hat ihm sein Vorgänger Bart Dewijze zwar schon vieles erklärt, Taube will diese Informationen aber bis zum Herbst noch vertiefen. „Ich werde mit möglichst allen Mitarbeitern mal mitlaufen, wie so ein Praktikum, damit man mal sieht: Was sind deren Arbeitsfelder?“ In Remchingen hat er mit dieser Vorgehensweise bereits positive Erfahrungen gemacht. „Das hat sich als ganz gut erwiesen, dass man auch mitreden kann.“

Wie Kultur grundsätzlich funktioniert, das weiß Taube aus seiner langjährigen Erfahrung zwar, „aber jedes Haus macht das ein bisschen anders“, geprägt auch durch seine eigene Kultur und Geschichte. Deshalb ist ihm der Blick hinter die Kulissen so wichtig. „Ich sehe jetzt schon Unterschiede zu dem, wie ich es kenne.“

Osterfeld-Programm steht erst mal fest

Am Programm wird man seine Handschrift erst mal nicht erkennen können. Was in den nächsten zwölf Monaten im Kulturhaus gezeigt wird, das steht schon länger fest. Künstler müssen schließlich lange im Voraus gebucht, Termine geplant werden. „Insofern wird sich kurzfristig erst mal nichts ändern“, sagt Taube. Spätestens ab Herbst 2024 will er aber auch eigene Akzente setzen. Sein Ziel: „ein Programm anzubieten, das möglichst viele Menschen anspricht und wo möglichst viele Menschen kommen.“

Es soll wieder ein bisschen größer gedacht werden, speziell nach den Herausforderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. „Wir wollen ein Programm anbieten, wo alle sagen: Das ist aber toll, dass es sowas hier in Pforzheim gibt.“ Ideen hat er bereits einige, und erste Gespräche mit Künstlern führt er ebenfalls. Noch sei es aber zu früh, Konkretes zu sagen. „Das wird jetzt nach und nach anfangen“, bemerkt Taube, der sich vor allem um zwei Schwerpunkte kümmern wird: Als Geschäftsführer ist er der oberste Kaufmann im Haus und verantwortet die Finanzen wie auch die Personalführung; zudem kümmert er sich um den kompletten Programmbereich.