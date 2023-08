In den frühen Samstagmorgenstunden, gegen 4 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger die Loßburger Straße vom Stadtbahnhof kommend in Richtung Lauterbadstraße in Freudenstadt, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf des Autofahrers ursächlich dafür gewesen sein, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen die Arkadenmauer prallte.

Untersuchung im Krankenhaus

Vorsorglich wurde der Fahrer zur Untersuchung in einem Krankenhaus transportiert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Das beschädigte Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden