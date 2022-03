Drei Männer sollen im Februar vergangenen Jahres eine junge Frau in Pforzheim sexuell belästigt und zwei weitere Personen verletzt haben. Die Verhandlung gestaltet sich jedoch als schwierig.

Der Tatbestand scheint recht einfach: Drei junge Männer haben am 26. Februar 2021 im Hof des Pforzheimer Hebelgymnasiums eine dreiköpfige Gruppe attackiert, die sich dort zum Chillen treffen wollte. Eine junge Frau sei zunächst angefasst und schließlich unsittlich an der Brust berührt worden. Ihre deutlich zum Ausdruck gebrachte Abneigung gegen solche Annäherungen sei ignoriert worden.

Einer Freundin, die den Vorfall prompt der Polizei mit dem Handy melden wollte, sei mit einem brutalen Schlag die Nase gebrochen worden. Sie musste operiert werden und drei Tage im Krankenhaus verbringen. Dem männlichen Begleiter der beiden Frauen ging es nicht besser. Auch er sei zu Boden geschlagen und dort mit Tritten traktiert worden und habe eine Kopfplatzwunde davongetragen, so lautete der Vorwurf von Staatsanwalt Sven Müller.

Doch so einfach erwies es sich nicht, während der Verhandlung vor dem Pforzheimer Amtsgericht den Tatbestand der sexuellen Belästigung und der Körperverletzung nachzuweisen. Das scheiterte zunächst einmal an dem Haupthindernis, dass die mutmaßlich sexuell Attackierte wegen eines positiven Corona-Befundes nicht erschienen war. Damit nicht genug hatte sich mit dem niedergeschlagenen Begleiter der zweite wichtige Zeuge nach Litauen abgesetzt.

Aussagen widersprechen sich

Es blieb die 24-Jährige, der die Nase gebrochen worden war. Die allerdings gab auf die Fragen der Verteidiger und des Gerichts weitschweifige Erklärungen ab, die mit den Fragen sehr oft gar nichts oder nur am Rande zu tun hatten. Daran wurde sie zu keiner Zeit von Richterin Stephanie Gauß gehindert, so dass sich die Vernehmung über nahezu zwei Stunden hinzog.

Die derzeit als Krankenpflegerin arbeitende Pforzheimerin musste auf Vorhalt von Verteidiger Stefan Schölch mehrfach einräumen, dass ihre vor Gericht vorgebrachten Erinnerungen nicht in Einklang stehen mit den von ihr kurz nach dem Vorfall bei der Polizei zu Protokoll gegebenen Aussagen.

Das angeklagte Trio schilderte den Vorgang völlig anders. Die Berührung, aus der eine sexuelle Belästigung konstruiert worden sei, sei eine harmlos Begrüßungsumarmung in beiderseitigem Einverständnis gewesen. Alle drei seien stark betrunken gewesen. Er habe sich, so schilderte der Hauptangeklagte seine Sicht, gegen die Annäherung der Krankenpflegerin durch einen Schubser wehren müssen. Sie sei dabei so unglücklich gestürzt, dass sie sich den Nasenbeinbruch zugezogen habe. Danach habe er sich mit seinen beiden Freunden entfernt. Wie der Litauer zu seinen Verletzungen gekommen sei, war allen drei Angeklagten schleierhaft.

Wegen fehlender Zeugen wird der Prozess fortgesetzt. Ein Fortsetzungstermin wurde noch nicht festgelegt.