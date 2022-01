Spektakuläre Bilder brachte eine Drohnenshow in der Silvesternacht am Pforzheimer Himmel. Die Polizei spricht von einem ruhigen Jahreswechsel, verzeichnet dennoch 230 Einsätze. Zurück blieb am Neujahrsmorgen eine recht saubere Stadt.

Die Bilder waren spektakulär, die der Verein „Pforzheim mitgestalten“ in seiner Drohnenshow in der Silvesternacht an den Himmel über der Goldstadt malte: Zwei Sektgläser die zum Prosit gegeneinander stoßen, mal blau, mal rot leuchtende Sterne und Herzen. Und besonders eindrucksvoll die Zahl 2022, die für Augenblicke groß am Himmel steht sowie der an alle Zuschauer gerichtete Gruß: „Bleibt gesund.“

Die bereits im vergangenen Jahr organisierte Drohnenshow lockte am Freitagabend viele Menschen zum Enzufer hinter dem Theater, wo man eine gute Sicht auf das Spektakel hatte – haben durfte, denn im Gegensatz zum damaligen Silvesterabend gab es diesmal keine Ausgangssperre, und viele Menschen nutzten die Freiheit, draußen zu feiern. Alles geschah laut Organisatoren in Absprache mit dem Ordnungsamt.

Wir mussten nirgends einschreiten. Michael Wenz, Polizeisprecher

Und die Ordnungshüter fanden nichts zu klagen. „Es war eine ruhige Silvesternacht, wir mussten nirgends einschreiten“, resümierte Polizeisprecher Michael Wenz am Neujahrstag. Gängige Treffpunkte wie die Innenstadt, Hafnerwiese, Wall- und Wartberg seien längst nicht so stark besucht gewesen wie in früheren Jahren.

Auch die Anzahl von Menschen, die aufgrund starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen wurden, hielt sich laut Wenz in Grenzen. „Das waren nicht mehr als an einem ganz normalen Wochenende.“

230 Einsätze für die Pforzheimer Polizei in der Silvesternacht

Für den Laien wirkt die Zahl von 230 Polizeieinsätzen im Ablaufbericht stattlich. Dies sei vergleichbar mit den 200 Einsätzen im Vorjahr, ordnet Wenz ein und erinnert: „Damals hatten wir eine Ausgangssperre.“ Außerdem stünden viele Vorkommnisse nicht im Zusammenhang mit Feuerwerken und Böllern. So wurden die Beamten zu Unfällen gerufen, zu Bränden, oder um den einen oder anderen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Polizei musste sich um fast 40 Beschwerden wegen Ruhestörungen kümmern. Die Zahl entspräche ebenfalls dem Jahreswechsel von 2020 auf 2021. Es wurde auch ordentlich geknallt in Pforzheim. Aber im Gegensatz zum Böllerverbot im öffentlichen Raum durften von privat Feuerwerke abgebrannt und Leuchtraketen in die Luft geschossen werden. Trotzdem wunderte sich manch ein Pforzheimer angesichts der Menge der verwendeten Pyrotechnik, schließlich war der Kauf im Vorfeld verboten.

Pforzheimer Feuerwehr trotz ruhiger Nacht im Einsatz

Wegen des Verkaufsverbots hatte auch die Pforzheimer Feuerwehr mit weniger Einsätzen gerechnet, trotzdem habe man die Hauptfeuerwache vorsorglich mit einem weiteren Löschfahrzeug und einer zweiten Drehleiter verstärkt. Das erwies sich als vorausschauend. In der Nacht habe der Rettungsdienst eine Drehleiter angefordert, heißt es im Feuerwehrbericht; es galt, einen Patienten nach einer Reanimation schonend aus dem Obergeschoss eines Hauses zu retten.

Schon am Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in der Westlichen gerufen, wo ein Weihnachtsbaum brannte. Ein Nachbar, der auf ein vierjähriges Kind aufpasste, wurde leicht verletzt, das Kind konnte er in Sicherheit bringen. Rund 30 Kräfte löschten. Am Abend wurde die Wehr zu weiteren Bränden gerufen, unter anderem kam es in der Südstadt zu einem Schwelbrand an einer Elektroverteilung.

Eine saubere Stadt und ein früher Feierabend für Technische Dienste

Das DRK wurde rund 50 Mal angefordert. Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerken gab es laut einer Sprecherin nicht. Die Notfälle reichten von Alkoholvergiftung, Herzinfarkt, Sturz und Kollaps bis hin zu Bewusstlosigkeit, Atemnot und Koliken.

So habe ich Pforzheim nach dem Jahreswechsel noch nicht erlebt. Michael Ackermann, Technische Dienste

Am Tag nach der Silvesternacht fanden Michael Ackermann und sein Team von den Technischen Diensten eine relativ saubere Stadt vor. „So habe ich Pforzheim nach dem Jahreswechsel noch nicht erlebt“, schildert er die ungewöhnlich angenehmen Aufräumarbeiten, die allen einen früheren Feierabend bescherten. „2019 war es noch die Hölle“, erinnert sich Ackermann. Selbst bei Brennpunkten wie der Kallhardtbrücke oder dem Ludwigsplatz in Dillweißenstein habe es relativ wenig Müll gegeben.