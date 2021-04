Immobilien-Entwicklung

Großprojekt Sinn-Leffers in Pforzheim soll noch dieses Jahr abgerissen werden – Zweifel am Zeitplan

Nach der Absage des AOK-Neubaus in Pforzheim geraten auch andere Innenstadt-Projekte in den Fokus. Das Neubauprojekt Sinn-Leffers in der City sei aber keineswegs gefährdet, betont der Investor.