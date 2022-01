Skater-Attacke in Pforzheim: Gericht sieht Opfer nicht ganz unschuldig

40-Jährigen auf Skaterplatz in Pforzheim verprügelt: Drei Jugendliche erhalten unterschiedliches Strafmaß.

Jugendschöffengericht am Amtsgericht Pforzheim

Gehörig Wellen geschlagen hat in Pforzheim im vergangenen Jahr ein brutaler Angriff eines jugendlichen Trios auf einen Familienvater. Als er am 4. April 2021 ein mutmaßliches Filmen seiner Kinder verhindern wollte, geriet die daraus folgende Auseinandersetzung völlig aus dem Ruder. An deren Ende lag er zu Boden geschlagen unter einer Bank auf dem Skaterplatz im Arlinger.

Damit nicht genug, traten die Täter weiter auf den wehrlos am Boden Liegenden ein. Von ihrem Opfer ließen sie erst ab, als andere Besucher des Skaterplatzes zu Hilfe eilten.

Im Siloah attestierten die Mediziner dem 40-Jährigen etliche Gesichtsprellungen, Hämatome und Schürfwunden. Ermittelt wurden die Täter durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen einer benachbarten Tankstelle, über die sie kurz nach der Tat geflohen waren.

Alle drei Strafen auf Bewährung

Die drei Täter wurden nun vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Pforzheim wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung zu unterschiedlichen Jugendstrafen verurteilt. Ein Täter erhielt ein Jahr und acht Monate, der zweite ein Jahr, der dritte kam mit einer Verwarnung davon, muss allerdings ein Antiaggressions-Training besuchen. Alle drei Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Ein relativ mildes Urteil, wenn man bedenkt, dass alle drei Täter keine unbeschriebenen Blätter sind und schon mehrfach bei der Polizei aufgefallen waren. Einer war gar erst vor kurzem zu einer anderen Jugendstrafe verurteilt worden, bei der er noch unter Bewährung steht. Jedoch: Völlig unbeteiligt an seinem Schicksal war nach Auffassung des Gerichts der 40-jährige Pforzheimer nicht.

Zunächst einmal sei es keineswegs nachweisbar, dass die Angeklagten tatsächlich seine Kinder gefilmt hätten, meinte die Vorsitzende Richterin Stephanie Gauß. Sie gehe davon aus, dass er die Jugendlichen in einem „nicht gerade deeskalierenden Tonfall angesprochen hat“, wie die Richterin die Auseinandersetzung zurückhaltend beschrieb. Gerade bei diesem Teil seiner Zeugeneinvernahme hatte das Opfer seltsam viele Gedächtnislücken gezeigt.

Erste Schlag war Notwehr

Die heftige verbale Auseinandersetzung sei erst eskaliert, als der Geschädigte die Hand gegen ein Mitglied des Trios hob, wie dies von zwei Zeugen während der Beweisaufnahme beschrieben wurde. Der erste Schlag sei damit eindeutig als Notwehr zu werten und sei noch keine Körperverletzung gewesen.

Davon sei allerdings keineswegs gedeckt, dass das unter einer Bank zu Boden gegangene Opfer weiter mit Tritten bedacht worden sei. Damit hätten sich die Täter eindeutig der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung schuldig gemacht. Das Gericht folgte mit seinen Einschätzungen und dem Urteilstenor in großen Teilen dem Plädoyer von Staatsanwalt Tobias Wagner.

Trotz der eindeutigen Beweislage plädierte einer der Verteidiger auf Freispruch. Die Schläge seien in reiner Notwehr erfolgt. Die unterschiedlichen Aussagen der Zeugen würden nicht für die Verurteilung seines Mandanten reichen. Seine Kollegen wollten so weit nicht gehen und wichen nur unwesentlich vom Plädoyer des Staatsanwalts ab.