So bekämpft die Stadt Pforzheim Eichenprozessionsspinner

Fassen Sie die Raupen oder Gespinste nicht an. Auch in verlassenen Nestern oder bei trockener Witterung in der Umgebung der Bäume sind die Brennhärchen der Raupen noch lange aktiv. Wenn Sie sich in Wäldern oder Parks mit Eichen aufhalten, sollten Sie lange Kleidung tragen und vermeiden, sich auf den Waldboden zu setzen. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder nicht in der Nähe von Eichen auf dem Boden spielen oder Spielgeräte anfassen, da sich die Brennhärchen gerne am Boden ablagern. Kleidung und Schuhe, die mit den Härchen in Kontakt waren, sollte man gründlich waschen. Ebenso betroffene Spielsachen und Kinderwagen. Man selbst sollte nach Kontakt duschen und die Haare gründlich waschen.