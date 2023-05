So sieht das Kernprogramm der Ornamenta 2024 in Pforzheim aus

Das Allerwichtigste steht, „ein klares Format“, freute sich Christian Saalfrank, Geschäftsführer der Ornamenta. Die drei Kuratoren, Katharina Wahl, Willem Schenk und Jules van den Langenberg, sind in den vergangenen beiden Jahren tief in die Region eingetaucht, fanden dabei besondere Geschichten und entwickelten ein künstlerisches Kernprogramm.

Dazu kommt die „Ornamenta Lust“ – ein Programm, bei dem sich Kunstschaffende und gesellschaftliche Gruppierungen der Region sowie die lokale Wirtschaft mit den Themen der Ornamenta auseinandersetzen. Die Ornamenta Lust ergänzt das Hauptprogramm und soll die Vielfalt der Region zeigen. Mit einem Prolog auf dem Parkplatz vor dem Alfons Kern Turm (A.K.T.) gab das Ornamenta-Team am Freitag mit der Programmvorstellung für die nächsten Monate einen Vorgeschmack auf die Ornamenta 2024: Fünf Veranstaltungen in Pforzheim, sechs in der Region sind geplant.

Deniz Ova, Direktorin der Istanbul Design Biennal für die Istanbul Stiftung für Kultur und Kunst, die Moderatorin des Prologs, stellte die fünf Themengemeinden vor: Bei der Gemeinde Zum Eros erwarten die Besucher Perspektiven auf neue Formen der Bekanntschaften und Praktiken der Zuneigung.

Suche nach unangenehmen Wahrheiten

Die Gemeinde Schmutzige Ecke ist auf der Suche nach einer gerechten Gesellschaft durch das Thematisieren von Tabus und unangenehmen Wahrheiten. Die Gemeinde Inhalatorium stellt die gemeinsam geatmete Luft als verbindendes Element von Gesellschaft, Natur und Wirtschaft in den Mittelpunkt. Im Solartal wird die Sonne als Energiequelle vorgestellt, mit dem Potenzial, Individuen diverser kultureller Hintergründe zu vereinen.

Im A.K.T. präsentiert das Kuratoren Team mit monatlichen Prolog-Ausstellungseröffnungen Stockwerk für Stockwerk Prototypen kollaborativer Begegnungen zwischen Unternehmen, Designern, Institutionen, Vereinen sowie Kunstschaffenden vor, die bis zum Sommer 2024 weiterentwickelt werden. Dazu gibt es Exkursionen mit Solo- und Gruppenausstellungen, Event- und Austauschformaten sowie öffentliche Vorführungen.

Am 7. Juni geht es los mit der Bad Databrunn Prolog-Ausstellung: Veronika Sedlmair und Brynjar Sigurðarson präsentieren die nächsten Schritte für eine Skulptur im öffentlichen Raum: Am Ufer der Enz, gegenüber dem Emma Kreativzentrum Pforzheim, soll ein künstlicher Regenbogen entstehen. Am 10. Juni geht es nach Bad Wildbad.

Für das Forum König-Karls-Bad wird die Gruppenausstellung „Bad Databrunn“ entwickelt mit Einblicken in die Entstehung von Vorschlägen für eine Post-Burnout Gesellschaft, eingebettet in den historischen Kontext des ehemaligen Kurbads. Bei allen Prolog-Veranstaltungen in der Region ist Treffpunkt mit dem Ornamenta-Team um 10 Uhr am A.K.T. zur gemeinsamen Abfahrt zum Veranstaltungsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gleichberechtigter Lustgarten in Pforzheim

Am 5. Juli wachsen im A.K.T. mit der „Zum Eros“-Prolog-Ausstellung Ideen für einen gleichberechtigten Lustgarten. Am 8. Juli folgt die „Zum Eros“-Konferenz im Landkreis Freudenstadt. In der „Schmutzige Ecke“-Prolog-Ausstellung werden am 9. August im A.K.T. exemplarische Arbeiten des Ateliers Luma über neue Anwendungen der Landwirtschaft in der Region Arles in Frankreich ausgestellt. Am 12. August lädt die Designerin und Bierbrauerin Henriette Waal mit mit ihrer mobilen Brauerei zu einer öffentlichen Vorführung in Neuenbürg ein.

Am 6. September eröffnet die Inhalatorium-Prolog-Ausstellung im A.K.T. Am 9. September gibt es eine Solo-Ausstellung im Heilstollen Neubulach. Am 29. September ist eine Gala im und rund um den Pforzheimer Hauptbahnhof geplant. Am 4. Oktober öffnet die letzte Prolog-Ausstellung im A.K.T. zum Solartal. Und am 7. Oktober geht es nach Lienzingen in die Liebfrauenkirche zur Solartal Konferenz. Alle Veranstaltungsinformationen gibt es ausführlich auf www.ornamenta2024.eu.

Vorgeschmack beim Eventparcours

Am Freitag gab ein kleiner Eventparcours einen weiteren Vorgeschmack auf die fünf Themengemeinden. Ein Solar-Kiosk lud zu Gesprächen über die Möglichkeiten und Grenzen des Solardesigns ein. Mit einem Traktor als Blickfang warben Mitarbeiterinnen der Gemeinschaft Hof Sonnenwald (Kreis Freudenstadt) für die Gemeinde Zum Eros.

Seit Samstag präsentiert sich die Stadt Pforzheim nun auch offiziell als Ornamenta-Austragungsort, was Kulturbürgermeisterin Sybille Schüssler „mit großer Freude“ erfüllte. Sichtbares Zeichen dafür ist die Ornamenta-Plakette, die von dem Kuratorenteam der Ornamenta 2024 in der Touristinformation übergeben wurde.