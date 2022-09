Sohn von Mühlacker nach Panama entführt: Drei Jahre Haft für den Vater

Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung klaffen weit auseinander an diesem Dienstagmorgen auf der Anklagebank im Amtsgericht in Pforzheim. „Ich bin doch ein liebevoller Vater“ sagt der 51-jährige Angeklagte und schluchzt.

Am Nachmittag wird hingegen der Psychologe Michael Waha konstatieren: „Für den Jungen ist sein Vater jetzt ein Monster.“ Der Sachverständige hat ein Gutachten erstellt über die bislang absehbaren seelischen Folgen einer 41-tägigen Reise, die das Kind ein Leben lang beeinträchtigen könnte.

Dabei sollte der Junge, der bei seiner Mutter in Mühlacker lebt, lediglich im Rahmen des Umgangsrechts einen Teil der Weihnachtsferien mit seinem leiblichen Vater in Köln verbringen. Was der Mann aber allen verschwieg: Er plante zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen die Flucht mit seinem Sohn ins ferne Panama.

Eine neuerliche Niederlage gegen die Mutter in einem Jahre langen zivilrechtlichen Streit um das Kind soll dafür den Ausschlag gegeben haben. So vermutet es jedenfalls ein Freund des Angeklagten, der als Zeuge geladen ist. Er habe sich seit dem vergangenen Herbst verändert, habe sich abgekapselt.

Nicht einmal die Lebensgefährtin wusste etwas von den Plänen

Nicht einmal die neue Lebensgefährtin des Angeklagten hat etwas von den Panama-Plänen mitbekommen, sagt die Frau im Zeugenstand. Mit ihr und ihren drei Kindern lebte der Software-Entwickler im Rheinland. Er sagt: „„Ich wollte immer gerne ein Familienvater sein.“ Und betont: Für die Kinder seiner Lebensgefährtin habe er gerne Verantwortung übernommen. Jedenfalls bis er Ende Dezember 2021 mit seinem leiblichen Sohn plötzlich weg war und seinem nahen Umfeld einen Abschiedsbrief hinterließ. Als einen Grund für seine Entscheidung habe er dabei angeführt, dass er eine Corona-Impfung des Sohnes verhindern wolle.

Von Köln ging es nach Belgien, wo der Angeklagte geboren ist, dann nach Amsterdam und schließlich über den Atlantik nach Panama. Dem Sohn verkaufte er das erst als Überraschungsurlaub, für den damals Zehnjährigen wurde die Reise aber immer mehr zum Horrortrip.

Horrortrip endet mit Festnahme durch Interpol

Nach 41 Tagen endete dieser Horrortrip mit der Festnahme des Vaters durch panamaische Interpol-Spezialkräfte. Zwei Stunden hatte er sich mit seinem verstörten Sohn in einem Zimmer verschanzt, bevor der 51-Jährige ein Einsehen hatte, so besagen es Zeugenberichte. Immer wieder hatte der den Sohn vertröstet, wenn der weinte und keine Antwort auf die Frage bekam, ob er jemals wieder nach Hause darf.

Die Folgen: Psychologe Waha hat eine akute Angststörung und eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Im Alltag des Sechstklässlers äußerst sich das in zahlreichen Einschränkungen, die die Mutter des Jungen eindrücklich und unter Tränen schildert. Der Angeklagte kann ihr nicht in die Augen sehen. Den Blick hat er meist auf Papiere gerichtet, die vor ihm liegen, und in denen er sich eifrig Notizen macht – oder zumindest so tut. Seine Lebensgefährtin, mit der er seit seit vier Jahren liiert ist, sagt im Zeugenstand: „Er akzeptiert keine andere Meinung als seine. Erst wenn man nachgibt, ist er zufrieden.“ Sie sagt, sie weiß noch nicht, ob sie noch ein Paar sind.

Nach seiner Auslieferung aus Panama saß der Angeklagte in Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim. Seinem Sohn hat er aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben. Doch der wollte ihn nicht einmal öffnen.

Elfjähriger ist massiv traumatisiert

Auch über ein halbes Jahr nach der Rückkehr, kann der inzwischen Elfjährige nicht über die Erlebnisse sprechen. Nicht mit seiner Mutter, nicht mit Psychologen. Und auch nicht mit Oliver Weik. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte der Vorsitzende Richter den Jungen in den Zeugenstand geladen.

Doch der Junge wollte sich auch dem Pforzheimer Amtsgerichtsdirektor nicht öffnen, wie im weiteren Verlauf deutlich wurde. „Ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich möchte mich nicht mehr an diese Angst erinnern“, so schildert später Johanna Maier, die Anwältin der Mutter des Jungen dessen knappe Aussage im nichtöffentlichen Teil.

Der Angeklagte hingegen hatte keine Scheu seine Sicht der Dinge darzulegen. Den Vorwurf der Kindesentziehung räumte er ein. Aber Schuld waren eigentlich die anderen. Er habe ja keine Wahl gehabt, sagt er. Es sei halt eine eine Verzweiflungstat gewesen. Nach der Trennung vor sechs Jahren habe er lang versucht, eine normale Vater-Sohn-Beziehung zu führen. Doch die nach seiner Darstellung manipulative Mutter habe das vereitelt, sei absichtlich immer weiter von Köln weggezogen.

Das Gutachten des Sachverständigen erhärtet die Darstellung des Angeklagten nicht. Dem Psychologen zufolge ist es eher wahrscheinlich, dass der Vater sein Kind gegen die Mutter aufbringen wollte. Dass er durch die Panama-Aktion das Vertrauen seines Sohnes zerstörte, wird dem Angeklagten womöglich im Laufe des langen Verhandlungstages klar.

Am Ende steht seine Verurteilung: eine Haftstrafe von drei Jahren. Zudem will der Vater im Sinne der Genesung des Sohnes, alle familienrechtlichen Forderungen aufgeben. Sagt er. Sein Ex-Partnerin sagte nach der Urteilsverkündung: „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“