Jahrelang war der junge Pforzheimer Soldat Joseph F. auf den Schlachtfeldern in Europa und Afrika, bis er in amerikanische Gefangenschaft geriet. Als er endlich nach Hause kommt, ist die Welt eine andere geworden.

Es ist der August im Jahr 1946: Joseph F. kehrt aus der US-Kriegsgefangenschaft in seine Geburtsstadt zurück. An der Gymnasiumstraße steht er vor den Trümmern des Hauses, in dem er einst wohnte und sich das elterliche Geschäft befand. Jetzt liegt das Gebäude in Trümmern, die Familie ist tot.

Bei dem verheerenden Luftangriff am Abend des 23. Februar 1945 war das Haus schwer getroffen worden, Vater und Schwester befanden sich unter den weit über 17.000 Toten des Infernos. Die Mutter war schon vorher an einer Herzkrankheit gestorben. Und da der mittlerweile 25-Jährige keine Angehörigen und keine Wohnung mehr hatte, besaß er zunächst auch keine Aufenthaltserlaubnis, um in der Ruinenstadt Pforzheim bleiben zu können.

Nach Abschluss der Oberrealschule und einer Berufsausbildung im Staatsdienst, die ihm sechs Monate Reichsarbeitsdienst ersparte, hatte sich Joseph im Jahr 1940 freiwillig zum Militärdienst gemeldet.