Im Internet lokal einkaufen

Sonntags-Shopping im Onlineformat beim Golden Sunday in Pforzheim

Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim setzt auf neue Lust am Bummeln und Stöbern in der Stadt. Anreiz dafür soll ein am Sonntag ein moderierter Online-Auftritt von Teilen der lokalen Geschäftswelt bieten.