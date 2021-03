Den einen ist es zu viel, den anderen zu wenig und am Schluss lässt CDU-Sprecher dann noch das Gespenst von der Planwirtschaft durch den Saal wabern: Die Quote für mehr geförderten Wohnungsbau in Pforzheim zeigt erneut ihre Spaltungsqualitäten. Das Thema wird nach dem Einstieg ohne Abstimmung am Mittwoch im Bau- und Liegenschaftsausschuss in drei weiteren Ausschüssen diskutiert. Sollte der Gemeinderat schlussendlich am 23. März dafür stimmen, bekäme Pforzheim, was jede Großstadt im Land bereits hat.

Ausgemacht ist das nicht, auch wenn die Stadtverwaltung ämterübergreifend detailreich dafür wirbt, über mehr geförderten Wohnungsbau breite Bevölkerungsschichten mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Lt Kernstück dabei ist, dass ab acht Einheiten für 20 Prozent von Fläche und Einheiten ein Landeszuschuss angefordert wird. Darüber würde dann die Differenz zur rund 33 Prozent höheren Normalmiete ausgeglichen, die für ungeförderte Wohnungen verlangt werden kann. Vorschreiben kann die Stadt das nur, wenn sie übers Baurecht oder durch den Grundstücksverkauf direkt beteiligt ist an einem Vorhaben.