Die Stadt Pforzheim tüftelt noch an den Auswahlkriterien für die Schließung von Spielhallen. Als sicher gilt allerdings, dass es bei konsequenter Anwendung der Rechtslage am Ende nur noch zehn sein werden. Das hat auch Folgen für den städtischen Haushalt.

Der potenzielle Gegner von Christian Schmelzer heißt Christian Schmelzer, wenn es um die Spielhallen am Waisenhausplatz in Pforzheim geht. Er betreibt dort drei.

Damit sprengt er alles, was seit 2012 rechtlich möglich ist im Land. Mehr als eine ist nicht erlaubt im Luftlinienradius von 500 Metern. Schmelzer hat das seit dem 30. Juni vorgeschriebene Ende des Zustands zwar noch nicht schriftlich, aber er weiß, wie er reagieren wird: „Wir gehen vor Gericht, wenn die Stadt sagt, dass wir zumachen müssen.“

Tatsächlich kämpft der Unternehmer aus Mühlacker natürlich nicht einfach gegen sich selbst. Wenige Meter weiter westlich an der Zerrennerstraße ist eine vierte Spielhalle – dieses Mal von einer überregionalen Kette betrieben, in östlicher Richtung und südlich der Enz finden sich weitere. Insgesamt gibt es allein in der Innenstadt laut Amt für öffentliche Ordnung zehn Spielhallenstandorte in Konkurrenz zueinander. Auf der Wilferdinger Höhe sind es vier, für die die Abstandsvorschrift zum Problem werden dürfte.