Vorbildliche Architektur

Sporthalle und „Alter Milchhof“ in Pforzheim mit Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet

Gleich zweimal geht der wichtigste Architekturpreis in Baden-Württemberg nach Pforzheim. Auch für das neue Feuerwehrhaus in Straubenhardt gibt es die begehrte Auszeichnung. Was die Gebäude so besonders macht.