Es war ein Aufbäumen, wie man es in dieser Geschlossenheit wohl nur selten erlebt hat. In der vergangenen Woche taten sich zahlreiche Sportvereine und letztlich auch Verbände landesweit zusammen, nachdem das baden-württembergische Kultusministerium in Absprache mit dem Sozialministerium die Auslegung ihrer Corona-Verordnung in einem Punkt geändert hatte.

Dieser Punkt mag klein gewesen sein, doch er war entscheidend. Denn plötzlich – und mit umgehender Wirkung – sollten sich auch Kinder ab sechs Jahren testen lassen müssen, um am Vereinssport im Freien teilnehmen zu dürfen.

Ein Umstand, der die in den vergangenen Monaten so gebeutelten und doch weitgehend genügsamen Amateursportler und Vereinsverantwortlichen auf die Palme gebracht hatte.