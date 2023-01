Sprengung an Zigarettenautomat in Pforzheim: Erste Täterbeschreibung

Und wieder hatte es jemand auf Zigarettenautomaten abgesehen: Gleich zwei neue Fälle aus dem Raum Pforzheim hat die Polizei am Donnerstag vermeldet. In Dillweißenstein ging die versuchte Sprengung offenbar daneben.

Demnach haben sich Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in Neuenbürg (Enzkreis) zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter zwischen 23 und 5.20 Uhr gewaltsam den Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße und entwendeten daraus das Bargeld. Wie viel Geld sie erbeuteten und wie hoch der Schaden am Automat war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Tatort Pforzheim-Dillweißenstein: Eine Nacht vorher, am frühen Mittwoch um 0.15 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in der Hirsauer Straße offenbar, einen Zigarettenautomaten mit einem Sprengkörper zu öffnen. Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie auf die Straße schauten, beobachteten sie einen Mann dabei, wie er eilig in einen dunklen SUV stieg und davonfuhr.

Automat unversehrt – Fensterscheibe zerborsten

Nun wird vermutet, dass er versucht hatte, mit dem Sprengkörper den an der Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten zu sprengen. Technisch ging das aber daneben. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd stellten einen unversehrten Zigarettenautomaten fest, daneben allerdings eine durch die Detonation zerborstene Fensterglasscheibe und eine beschädigte Hausfassade. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Nach mehreren Meldungen über beschädigte Zigarettenautomaten gibt es nun erstmals eine Täterbeschreibung. Demnach war der davoneilende Mann in Dillweißenstein laut Zeugen etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug einen Oberlippen- sowie einen Kinnbart. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und Jeans bekleidet.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen oder gar weiteren Taten in den vergangenen Tagen und Wochen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Mehrere Fälle in den zurückliegenden Wochen

Erst Anfang der Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag, hatten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter gewaltsam den Automaten im Bereich der Burgstraße und entwendeten daraus die Geldkassette. Wie viel Geld dadurch abhanden kam, ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Automaten wird inzwischen von der Polizei auf 500 Euro beziffert.

Weitere Fälle in Pforzheim gab es Ende vergangenen Jahres. Am 29. Dezember wurde ein Zigarettenautomat in der Bohrainstraße zur Detonation gebracht und dadurch zerstört. Und in der Nacht zum 22. Dezember gab es gleich zwei Fälle. Erst zündeten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Karlsruher Straße an, später wurde ein Automat im Brötzinger Tal so heftig gesprengt, dass der Knall in weiten Teilen der Stadt zu hören war.

Ermittelt wird außerdem weiterhin wegen einer Reihe von Geldautomatensprengungen.