Sprinter brennt auf der A8 bei Pforzheim-West - Autobahn gesperrt

Auf der Autobahn A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart fing ein Sprinter am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr kurz vor Pforzheim-West Feuer und geriet in Brand.

Und wieder ein Fahrzeugbrand bei der Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim-West: Ein „Sprinter“-Lieferwagen steht am Donnerstagnachmittag auf der A5 bei Pforzheim in Flammen. Die Autobahn ist derzeit in Fahrrichtung Stuttgart voll gesperrt. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Eilmeldung mit.

Der Brand wurde gegen 15 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zu Löscharbeiten ausgerückt. Die Polizei hat den Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung voll gesperrt wie ein Sprecher des Präsidiums bestätigte. Der Rückstau bildete sich zunächst mehrere Kilometer bis kurz vor der Ausfahrt Karlsbad.

Ganz in der Nähe hatte am vergangenen Freitag ein Auto gebrannt und ebenfalls für große Verkehrsbehinderungen gesorgt.

(Dieser Artikel wird aktualisiert.)