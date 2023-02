Wie Oberbürgermeister Peter Boch bereits beim städtischen Neujahrsempfang angekündigt hat, plant die Stadt Pforzheim in den nächsten Wochen mehrere Infoveranstaltungen zur aktuellen Situation der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden in Pforzheim.

Dabei wird es auch um die Überlegungen des Landes Baden-Württemberg zur Einrichtung einer Erstaufnahmestelle gehen. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem Infoabend in der Ringer-Halle des SV 98 Brötzingen am 15. Februar um 18 Uhr.

Er richtet sich in erster Linie an die Menschen aus Brötzingen und dem Arlinger sowie der Weststadt. Ebenfalls ausdrücklich eingeladen sind die dort ansässigen Vereine, Unternehmen, sozialen Akteure sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften.

„Das Thema der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden in Pforzheim bewegt viele Menschen in unserer Stadt im Moment sehr. Insbesondere die Überlegungen des Landes, eine Erstaufnahmestelle einzurichten, sorgen für emotionale Reaktionen in der Stadtgesellschaft“, erklärt Oberbürgermeister Boch.

Ziel ist es, umfassend zu informieren

Er fährt fort: „Das ist verständlich und deshalb möchte ich offen und sachlich mit den Menschen vor Ort diskutieren. Mir ist es wichtig, Sie möglichst früh in den Prozess einzubeziehen und die Meinungen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu hören.“

Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Informationen zum Thema beantworten Oberbürgermeister Boch, Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn sowie weitere Expertinnen und Experten, unter anderem aus der Stadtverwaltung und dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Fragen aus dem Publikum.

Auf den Infoabend in Brötzingen folgen eine zentrale Veranstaltung in der Innenstadt sowie mehrere Infoabende in den Ortsteilen. „Unser Ziel ist es, auch die Menschen in den Ortsteilen und anderen Stadtgebieten transparent und umfassend zu informieren“, halten Oberbürgermeister Boch und Sozialdezernent Fillbrunn fest.