Staustudie 2021: Weshalb Pforzheim im internationalen Vergleich nicht in Deutschlands Top-Ten liegt

Pforzheim befindet sich in der Inrix-Studie 2021 unter den staureichsten Städten in Deutschland. Ein genauerer Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass sich nicht alles so verhält, wie die Statistik zunächst glauben macht, und im englischsprachigen Bericht rutscht Pforzheim vom fünften auf den elften Platz in ganz Deutschland.