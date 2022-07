Innenstadt wird zur Bühne

Straßentheater-Festival in Pforzheim: Neustart mit Pauken und Trompeten

Nach vier Jahren Pause beginnt am Donnerstag das Straßentheater-Festival in der Pforzheimer Innenstadt. Internationale Künstler verwandeln die City in eine Freiluft-Bühne mit Kunst, Theater und schwarzem Humor.