Streit zwischen mehreren jungen Männern in Pforzheim eskaliert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen in Pforzheim. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Zwei Gruppen von Jugendlichen haben sich am Freitagabend in der Pforzheimer Innenstadt gestritten. Dabei provozierten sie sich und gingen hierbei auch körperlich aufeinander los, so die Polizei.

Drei junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren liefen gegen 20.40 Uhr am Leopoldplatz. Dort provozierte sie ein Mann auf einem E-Roller und ging dabei den 19-Jährigen körperlich an. Als dessen 17-jähriger Begleiter dazwischen ging, bekam der Mann auf dem E-Roller Verstärkung von unbekannten Personen. Daraufhin kam es zu Rangelein und Bedrohungen zwischen den beiden Personengruppen. In dieser Auseinandersetzung bekam der 19-Jährige von einem 15-Jährigen einen Faustschlag.

Mit der Zeit verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Baumstraße. Dort nahmen die Angreifer dem 19-Jährigen seine Einkaufstüte weg, in dieser sich Bekleidung befand.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 melden.