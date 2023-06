Vier Tatverdächtige vor Gericht

Strenge Sicherheitsvorkehrungen: Prozess um Friseur-Überfall in Pforzheim beginnt

Ein Friseursalon in der Pforzheimer Innenstadt ist am 14. Oktober 2020 zum Tatort geworden: Die Angreifer versprühten Reizgas, einen 30-Jährigen traf ein Baseballschläger am Kopf. Die mutmaßlichen Täter stehen nun vor Gericht.