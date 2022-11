Täter brechen in zwei Wohnungen in Pforzheim ein

Bisher unbekannte Personen brachen am Sonntag und Montag in zwei Wohnungen in Pforzheim ein und durchsuchten Schränke und Räume. Ob sie dabei erfolgreich waren, ist noch unklar.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend in zwei Wohnungen der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen. Nach Angaben der Polizei drang zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, eine Person durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung in der Kronprinzenstraße ein und durchwühlte diese. Am Montag in der Zeit von 11 Uhr bis 18.30 Uhr stieg ein Unbekannter über ein Balkonfenster in eine Wohnung in der Redtenbacherstraße ein. In der Wohnung dursuchten die Täter Räume und Schränke.

Die Polizei untersucht derzeit noch das Ausmaß des durch die Einbrüche verursachten Schadens. Die Spurensicherung kam in beide Wohnungen, um Beweise zu sichern.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst telefonisch zu melden.