Nach einer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle in der Pforzheimer Oststadt am Samstagabend ist nach Ermittlungen am Sonntagabend ein 45-jähriger Mann durch Polizeibeamte in der Pforzheimer Innenstadt festgenommen worden.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, konnten bei dem Mann Hinweise auf weitere, vorausgegangene Eigentumsdelikte erlangt werden.

Warum der Täter mit einem Radlader kam, ist noch nicht klar

Die Ermittlungen dauern insoweit noch an. Was es mit dem mutmaßlichen Tatfahrzeug, einem Radlader, auf sich hat und ob dieses gestohlen war, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung keine Angabe.

Der dringend Tatverdächtige wurde am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 45-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.