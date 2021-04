Schaden von 3.000 Euro

Tatverdächtiger von geklauten Geldbeuteln in Pforzheimer Herrentoilette festgenommen

Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger soll in einer Herrentoilette in Pforzheim mehrere Geldbeutel gestohlen haben. Mit den Karten hob der junge Mann dann Bargeld an Automaten ohne Kameras ab.